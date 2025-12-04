María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, sobre cómo comportarse en la cena de Navidad: "Sigues estando en un lugar de trabajo"

María José Gómez y Verdú da en este vídeo algunos consejos de protocolo para la cena de Navidad de la empresa, desde cómo ir vestido a evitar pasarse con el alcohol para evitar "situaciones incómodas".

La experta en protocolo de Zapeando, María José Gómez y Verdú, explica en el vídeo sobre estas líneas cómo debemos comportarnos en la cena de Navidad de la empresa.

En este sentido, recuerda que se trata de "una prolongación un poco más divertida y relajada de tu lugar de trabajo", por lo que no recomienda acudir vestido con brilli brilli, escotes pronunciados o vaqueros rotos y zapatillas deportivas. En la misma línea, hay que evitar la moda de lucir la ropa interior por fuera y las camisas de encaje.

Sobre la hora de llegada a la cena, María José apunta que "lo mejor es llegar a su hora" o, como mucho, 5 minutos más tarde: "Nunca llegar antes y nunca más de 10 minutos después", concreta.

"Yo llegué en punto y hubo un momento en que pensé que habían quedado todos menos yo", desvela Iñaki Urrutia sobre la cena de Zapeando.

Respecto a lo que debemos evitar en la cena de Navidad de la empresa, la experta en protocolo aconseja no beber demasiado: "Se pueden decir muchas verdades y dar lugar a muchas situaciones incómodas", comenta María José, que explica como ejemplos liarte con un jefe o vomitar la cena y recuerda que "sigues estando en un lugar de trabajo".

En el caso de liarte con tu jefe, Maya Pixelskaya le pregunta por el protocolo a seguir: "¿Vas a su casa o va él a la tuya?". "¿Cuál de los dos está casado?", le responde divertida la experta.

Dani Mateo, por su parte, le pregunta por lo protocolario en el caso de encontrarse una puerta de baño atascada donde, al otro lado, se está resolviendo una tensión sexual. Ante esto, María José recomienda llamar, pedir disculpas "y luego irse".

