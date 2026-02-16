VÍDEO | Quique Peinado, al escuchar a Obama hablar sobre los aliens: "Ojalá ser expresidente y decir todo lo que se te ocurra"

El expresidente estadounidense ha participado en el podcast de Brian Tyler Cohen. El youtuber le ha preguntado si existen los alienígenas y su respuesta no ha dejado a nadie indiferente.

Barack Obama ha sido entrevistado en un podcast donde le ha tocado responder a una pregunta "bastante polémica", como señala Miki Nadal: "¿Existen los alienígenas?". El expresidente estadounidense no dudó en responder a esta cuestión.

"Son reales, pero yo no los he visto", responde Obama, "y no están siendo ocultados en el 'Área 51'". El expresidente añade que no hay ninguna instalación subterránea, "a menos que exista una conspiración enorme y la ocultaron al presidente de los Estados Unidos".

"Ojalá ser expresidente y decir toda la mierda que se te ocurra", afirma Quique Peinado al escuchar las afirmaciones de Obama. "Es verdad que existen los extraterrestres, pero no te da tiempo a verlos porque, según llegan a EEUU los deporta Trump", añade el zapeador.

Dani Mateo, por su parte, cree que Obama "habló con su mujer y le dijo 'nena es que no me llama nadie'". El presentador añade que quizá fue su mujer la que le sugirió esa respuesta. "Tres podcasts le han salido", afirma Peinado. "Y mañana tiene un blog", concluye Mateo.

