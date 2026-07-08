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VÍDEO | Dani Mateo, al descubrir el anuncio que ha hecho un profesor de música: "Podría poner 'clases peculiares'"

Marcelo ha subido un vídeo a sus redes sociales para promocionar sus clases de teclado, pero el anuncio que ha hecho podría hacer dudar a sus potenciales alumnos.

Marcelo ha subido un vídeo a sus redes sociales para promocionar sus clases de teclado, pero el anuncio que ha hecho podría hacer dudar a sus potenciales alumnos.

Mucha gente aprovecha el verano para descubrir nuevas aficiones y esto hace que mucha gente oferte sus servicios para dar clases. Un ejemplo de ello es Marcelo, un hombre que se ofrece, a través de un vídeo en sus redes sociales, para dar clases de teclado.

En el vídeo se puede ver a Marcelo cantando una canción y tocando el teclado a la vez. Lo más llamativo es que sus dotes musicales no son las mejores. "Ahí ponía clases particulares, pero no decía si las daba o las necesitaba", señala Nacho García.

"Ese número a lo mejor no es su teléfono sino los gallos que ha hecho", añade el zapeador. "Desde luego, clases particulares porque es bien particular", afirma Dani Mateo, "podría poner 'clases peculiares'".

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