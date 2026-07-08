VÍDEO | "Pezones aguijones", vestidos derretidos y pendientes de "oreja de cabra pakistaní": Nacho García analiza los looks de Schiaparelli

Schiaparelli se está convirtiendo en uno de los diseñadores favoritos de las estrellas, desde Zendaya a la chaqueta 'aviar' de Emma Corrin, y Nacho García analiza algunos de sus modelos menos discretos.

Zendaya sorprendió en la premiere de su película 'La odisea' con un vestido de Schiaparelli, uno de los diseñadores de moda, y Nacho García se lanza a analizar otros modelitos nada discretos del creador.

El primero es el modelo de la actriz Emma Corrin, que asistió a la Semana de la Moda de París con un modelito 'aviar' del diseñador: "Esto es lo que pasa cuando atropellas a una paloma", comenta sobre la chaqueta que inventa los "pezones aguijones" y que "entenderla es como intentar abrazar a alguien con ella puesta sin empalarle".

El segundo look de Schiaparelli es la "representación visual de salir a pasear por Sevilla a las cuatro de la tarde", un vestido que parece estarse derritiendo por momentos: "Si te invitan a un bizcocho de la risa y ves que la ropa de la persona que te lo ha dado empieza a hacer eso, para inmediatamente", advierte Nacho.

También tenemos complementos de lo más peculiar, como unos 'discretos' pendientes colganderos que hacen que la modelo parezca "una de esas cabras de Pakistán con las orejas largas".

Por último, tenemos un look inspirado en el cine, más concretamente en 'Scream', donde el corte a la altura del culo forma la máscara del asesino de la película. "No me parece alta costura, cualquier persona puede llevarlo", afirma Nacho, que para demostrarlo muestra su propia 'versión' de este diseño.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.