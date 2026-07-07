VÍDEO | Inés García luce un collar de oro rosado y diamantes con las iniciales de Lamine Yamal en el Portugal-España

La joya es un regalo del futbolista. Además de sus iniciales el collar también tiene todos los números con los que ha jugado el futbolista. El accesorio podría alcanzar los 30.000 euros.

Inés García sigue en Estados Unidos apoyando a su pareja, Lamine Yamal, en el Mundial. La joven fue una de las asistentes al partido de octavos que enfrentó a la Selección Española con Portugal. La joven subió varias imágenes en le campo en la que mostraba un complemento muy especial.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la influencer lleva un collar muy llamativo. Como cuenta María Gómez, "se trata de un colgante que le ha regalado Lamine, una pieza personalizada de oro rosado y diamantes, que se calcula que cuesta entre 25.000 y 30.000 euros".

En el collar se pueden ver, por un lado, las iniciales de su pareja y, por otro, todos los números con los que ha jugado el futbolista: el 41, el 27, el 19 y el 10. Dani Mateo, se fije, por su parte, en que Inés lleva varios móviles.

"Detrás de esta cuenta hay mucho trabajo", comenta el presentador, irónico, "con uno solo no te da, en cinco minutos ha llenado la memoria". "Es una empresaria", añade María.

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