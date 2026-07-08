Zapeando recibe los primeros vídeos para su videoclip veraniego 'Vacaciones con Zapeando'

Para participar tan solo debes enviar un vídeo bailando la canción 'NUEVAYoL' de Bad Bunny al WhatsApp 630 041 725. No olvides decir tu nombre y dónde has grabado el vídeo.

Zapeando ya ha recibido los primeros vídeos veraniegos de los espectadores para formar parte del videoclip 'Vacaciones con Zapeando'. Como cuenta Dani Mateo, en las imágenes se puede ver a los espectadores "disfrutando y dándonos envidia".

En esta primera entrega se puede ver a tres amigas desfilando en Ávila, un chico bailando mientras hace equilibrio sobre un rodillo en su habitación, a un grupo de profesores de un instituto de La Rinconada, en Sevilla, disfrutando del fin de las clases o un grupo de amigos dándolo todo en una piscina en Salamanca.

Si quieres aparecer en este videoclip es muy sencillo. Tan solo debes enviar tu vídeo bailando 'NUEVAYoL' de Bad Bunny al WhatsApp 630 041 725. No olvides añadir, en tu mensaje, tu nombre y la localización desde la que has grabado al vídeo y tu número de teléfono.

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