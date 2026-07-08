"Mal polvo" y "mentiroso": las pintadas de una mujer en el coche de su marido tras saber que su marido le ha sido infiel

"Hay que entrevistarla", comenta Angie Cárdenas en Aruser@s tras ver cómo ha quedado el coche del marido de esta señora que acaba de descubrir que le han sido infiel.

"Perro", "mentiroso" o "mal polvo". Son solo algunas de las palabras que luce este coche que va por la carretera y que algún alma caritativa ha decidido grabar para conocimiento de todo internet y, por ende, de los espectadores de Aruser@s. La mujer de este hombre ha descubierto que su marido le ha sido infiel con su mejor amiga. Los colaboradores del programa de laSexta analizan cada uno de los insultos con detenimiento.