VÍDEO | ¿Inés García se lleva mal con la familia de Lamine Yamal? Juan Sanguino aclara este rumor

La influencer está en Estados Unidos mostrando su apoyo a su pareja, pero, a pesar de ello, que la joven no vea los partidos con la familia de él ha disparado los rumores.

Una de las parejas del momento es la formada por Lamine Yamal e Inés García. La joven está en Estados Unidos para mostrar su apoyo a su novio durante los partidos que está disputando en el Mundial de Fútbol, pero, a pesar de ello, su presencia ha generado rumores sobre una posible mala relación con la familia del jugador.

Juan Sanguino cuenta que el origen de este rumor es que la madre de Yamal y la joven han ido a los partidos de España, "pero se ha sentado cada una separada". "Parece un poco raro", añade. El periodista indica que en el fútbol "se grita y quizá, ellas, prefieren compartir este fervor con otras personas".

A pesar de ello, han querido desmentir este rumor subiendo una fotografía de familia en la que están todos cenando juntos. La reunión se produjo después de la victoria de la Selección Española contra Portugal.

Esto parece no ser suficiente para la gente, ya que han señalado que, como en la imagen, la madre de Lamine está mirando hacia abajo ella podría estar enfadada. "La gente tiene unas ganas de sacarle punta a todo...", expone Sanguino.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido