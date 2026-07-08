Ahora

Mundial de Fútbol

VÍDEO | ¿Inés García se lleva mal con la familia de Lamine Yamal? Juan Sanguino aclara este rumor

La influencer está en Estados Unidos mostrando su apoyo a su pareja, pero, a pesar de ello, que la joven no vea los partidos con la familia de él ha disparado los rumores.

La influencer está en Estados Unidos mostrando su apoyo a su pareja, pero, a pesar de ello, que la joven no vea los partidos con la familia de él ha disparado los rumores.

Una de las parejas del momento es la formada por Lamine Yamal e Inés García. La joven está en Estados Unidos para mostrar su apoyo a su novio durante los partidos que está disputando en el Mundial de Fútbol, pero, a pesar de ello, su presencia ha generado rumores sobre una posible mala relación con la familia del jugador.

Juan Sanguino cuenta que el origen de este rumor es que la madre de Yamal y la joven han ido a los partidos de España, "pero se ha sentado cada una separada". "Parece un poco raro", añade. El periodista indica que en el fútbol "se grita y quizá, ellas, prefieren compartir este fervor con otras personas".

A pesar de ello, han querido desmentir este rumor subiendo una fotografía de familia en la que están todos cenando juntos. La reunión se produjo después de la victoria de la Selección Española contra Portugal.

Esto parece no ser suficiente para la gente, ya que han señalado que, como en la imagen, la madre de Lamine está mirando hacia abajo ella podría estar enfadada. "La gente tiene unas ganas de sacarle punta a todo...", expone Sanguino.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trump pide cortar todo el comercio con España tras tacharlo de "socio terrible": "No quiero hacer negocios con ellos"
  2. El juez Peinado afirma que no quería "ofender o menospreciar" a los escoltas de Begoña Gómez al insinuar que podrían facilitar su fuga
  3. El Supremo finalmente no llevará a la Justicia europea la regularización de migrantes
  4. El PP trata de rebajar las polémicas declaraciones de Feijóo sobre el absentismo laboral: "Habla de cuando se pueda producir fraude"
  5. España no se libra de las temperaturas asfixiantes: la segunda ola de calor del verano no da un respiro hasta el viernes
  6. Se cumplen 30 años del 'Wannabe' de las Spice Girls, un himno feminista y de empoderamiento de los 90