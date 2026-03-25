VÍDEO | Carmen Maura confiesa en El Hormiguero una de sus mayores aficiones: "No tienes que pensar en nada"

La actriz acudía al programa de Pablo Motos para presentar 'Calle Málaga' y hacer un repaso de su trayectoria. Pero, durante su charla con el presentador, también hubo lugar para algunas confesiones muy curiosas.

Este martes la actriz Carmen Maura visitaba El Hormiguero para presentar su nueva película, 'Calle Málaga'. La actriz, además, desvelo a Pablo Motos una de sus aficiones: la limpieza.

"Es lo último...", responde el presentador del programa de Antena 3 cuando la actriz hace esa confesión. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Maura explica que, cuando se pone a ordenar, empieza a encontrar cosas "muy divertidas" que había olvidado tener.

"Es verdad que a mí limpiar me gusta mucho", añade, "da muy buen resultado, es muy agradable y no tienes que pensar en nada". "Tengo todo tipo de productos, adoro los aspiradores, por ejemplo, y las buenas mopas", cuenta.

"También asocio limpiar con Carmen Maura", apunta Virginia Riezu, "cuando me toca hacerlo digo '¿qué he hecho yo para merecer esto?'".

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