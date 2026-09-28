VÍDEO | El cardiólogo José Abellán advierte sobre las manchas negras en cuello y axilas: "Su corazón puede presentar un problema"

José Abellán, cardiólogo, habla en Zapeando de casos curiosos que encuentra en su consulta, como un paciente que acudía con manchas en cuello y axilas. Se trata de acantosis nigricans, una dolencia que dice que "nuestro metabolismo está sufriendo" y que puede ocultar una enfermedad cardíaca.

El cardiólogo José Abellán vuelve a Zapeando para hablar de la salud del corazón y, además, compartir algunos casos llamativos que han pasado por su consulta.

Es el caso de un hombre que tenía unas marcas en el cuello y las axilas, que llegaban incluso a ponerse negras. Esto, apunta el cardiólogo, significaría que el corazón está sufriendo.

José cuenta que en personas que tienen resistencia a la insulina, o diabetes, se pude producir un exceso de insulina en el cuerpo, una hormona que "hace que nuestros tejidos crezcan". También en la piel, que puede crecer y "ponerse aterciopelada", de manera que parece más morena.

"Esto es perverso, porque esas personas muchas veces piensan: 'Qué moreno me estoy poniendo', pero en realidad su metabolismo está sufriendo y su corazón puede presentar un problema con mayor probabilidad", comenta el cardiólogo.

Este tipo de manchas, indica, no salen "de un día para otro, pero sí en semanas o meses". En lo que respecta a su paciente, comenta que se encuentra bien: "Tenía un problema de corazón, pero afortunadamente lo pudimos solucionar". El nombre de esta dolencia, indica, es "acantosis nigricans".

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