VÍDEO | El cardiologo José Abellán avisa sobre las bebidas energéticas y sentencia al 'monstruo americano': "No nos gusta nada"

El cardiólogo José Abellán apunta que "no hay ningún estudio que haya demostrado" que las bebidas energéticas son saludables, mientras que sí los hay que dicen que "la gente que consume puede tener problemas".

Las bebidas energéticas se han convertido en el refresco de cabecera de los jóvenes y el cardiólogo José Abellán deja claro que "no hay ningún estudio que haya demostrado que son saludables".

"Hay mucha gente que piensa que son buenas porque te despiertan, te dan alas, te puede dar un extra de foco mental, pero también te aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial", apunta el cardiólogo.

También explica que el problema es, sobre todo, que cuando se toma más de una al día ya implica sobrepasar la dosis indicada de cafeína según los médicos.

En este sentido, comenta que mientras no hay estudios que dicen que tomar una lata al día es bueno, sí hay, y muchos, que concluyen que "la gente que consume puede tener problemas".

El 'monstruo americano'

Ahora una nueva tendencia entre los jóvenes es el llamado 'monstruo americano', que consiste en mezclar bebida energética con café expresso.

Ante esta auténtica bomba, José señala que los estudios indican que el expresso mejora la salud cardiovascular. Otra cosa es la bebida energética, que puede tener en torno a 160 miligramos de cafeína, cuando el café tiene 60. "Ahí, de una tacada, te estarías metiendo la dosis recomendada de aguda".

Esto puede suponer un aumento de la presión arterial que puede derivar en crisis hipertensiva, así como de arritmias, algunas de ellas "potencialmente graves". Por ello, sentencia, "esa mezcla no nos gusta nada".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.