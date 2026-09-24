VÍDEO | Daniel Grao presenta 'A la deriva': "Los villanos dan la oportunidad de descargar tu ira al servicio del personaje"

En la serie, un grupo de marineros que vuelven, después de dos años perdidos en los que sus familiares les habían dado por muertos. El actor comparte cartel con Paula Echevarría, Cristóbal Pinto, David Castillo o Silvia Alonso.

Daniel Grao visita Zapeando para presentar su nueva serie, 'A la deriva'. "El punto de partida es muy interesante", señala Dani Mateo: "Es el regreso de unos marineros a los que sus familiares daban por fallecidos en un naufragio". El actor comparte cartel con Paula Echevarría, Cristóbal Pinto, David Castillo o Silvia Alonso.

El actor cuenta que su personaje, Héctor, "no ha tratado muy bien a su mujer, Lucía, en el pasado y, después de esta tormenta, de alguna manera, toma conciencia, la vida le da una segunda oportunidad y viene con intenciones de hacerlo bien". Grao indica que, al volver, como le daban por muerto, su mujer no ha rehecho su vida, pero ha dado sus primeros pasos, lo que genera un triángulo amoroso que está en el centro de la trama.

El personaje del actor, como ya adelantado, es un villano en su casa. Daniel señala que a él le gusta interpretar personajes que supongan un reto para él. "Los villanos te dan la oportunidad de descargar tu ira al servicio del personaje", comparte, "son atractivos, son explosivos".

Grao cuenta, además, que ha sido "una maravilla" trabajar con todo el plantel de actores que le acompañan en 'A la deriva'. Daniel desvela que comenzaron grabando los exteriores en Agaete, en Las Palmas, y esto le ha permitido conocerlos a todos muy bien.

El actor, además, también ha demostrado que es un gran bailarín. Por ese motivo Dani le ha despedido que se marque unos pasos imitando a Michael Jackson. El actor baila ritmo de 'Billie Jean', dejando a todos alucinados. "Tenemos las piernas de madera", afirma el presentador.

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