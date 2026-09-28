VÍDEO | Nacho García analiza el look de Mnek en los MTV VMA: "¿Qué tal la camisa? Me tira un poco de la huevada"

El 'experto en moda' de Zapeando hace un repaso de los outfits que han llevado algunos invitados de esta gala musical que ha tenido lugar recientemente. Descubre sus divertidos apuntes en el vídeo principal.

Este domingo se ha celebrado la gala de los MTV Video Music Awards y, como es habitual cuando se celebran este tipo de eventos, el 'experto en mamarrachismo ilustrado' de Zapeando, Nacho García, puede comentar los looks más destacados.

Nacho destaca el look del influencer Markell Washington, que, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, lleva un traje y una camisa roja. De la camisa sale un trozo de tela que se convierte en una especie de cola. "Es importante que la ropa, en algún momento, se acabe", señala García, "llámame clásico".

De Adam Lambert, el zapeando destaca, para empezar, el tocado que lleva en el pelo. "Respeto máximo y absoluto a una persona que se pone su nombre hecho con su propio pelo en la cabeza", indica Nacho, "así ya sabes con quién estás hablando".

La rapera Meek, por su parte, "es un puf, lleva un vestido comodísimo que hace contraste con esos zapatos que tienen pinta de ser el mismísimo infierno en la vida". El cantante Mnek, como expone el zapeador, "es la única persona del mundo que puede tener la conversación '¿qué tal la camisa? Pues me tira un poco de la huevada'".

El último look que comenta García es el del cantante Haiden Henderson y la influencer Sophie Silva. "Son la primera comunión de Madonna y un personaje del 'Final Fantasy' de resaca", comenta García. El zapeador expone que el artista, además, le fascina "porque se nota que pensó 'no llevar camiseta y tener un lazo en el hombre está bien, pero me voy a poner una bota de cada color que, si no, voy muy formal'".

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