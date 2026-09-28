El emotivo reencuentro de Shakira con los niños de los Ghetto Kids en Madrid: "Y además, triunfaron sobre el escenario"

Los Ghetto Kids llegaron a Madrid con ilusión y alegría para compartir con Shakira sobre el escenario de Macondo Park su ya mítico baile del 'Dai dai'. Aruser@s recoge además el emocionante abrazo del reencuentro.

Ni Manuel Turizo ni Alejandro Sanz. Los artistas preferidos de Alfonso Arús, el presentador de Aruser@s, para acompañar a Shakira en su residencia europea en Madrid son los niños de Ghetto Kids. Los pequeños llegaron a la capital y se grabaron bailando y cantando 'Dai dai' por la Gran Vía, como podemos ver en estas imágenes.

Poco después, llegó el momento de encontrarse con la artista. Una escena emotiva en la que podemos verles abrazándola con alegría. "Y además, triunfaron sobre el escenario", destaca Arús antes de dar paso a las imágenes de su actuación en el concierto.

"No se amedrentaron ante el público, como si lo hubieran hecho toda la vida", señala Tatiana Arús.

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