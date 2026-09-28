En Zapeando
VÍDEO | Cristina Pedroche anuncia su nueva aventura profesional: "Algo se ha metido dentro de mí..."
La zapeadora ha contado que el próximo 11 de octubre va a debutar en la fiesta de cierre de StreetXO Ibiza. Además, ha señalada que las entradas para poder verla ya están agotadas.
Dani Mateo comienza Zapeando, gritando "¡Hu-ha!", el característico grito del DJ Chimo Bayo. "¿Y esto?", pregunta María Gómez. "Porque es lunes", afirma Nacho García. El presentador de Zapeando cuenta que ha comenzado el programa con esa canción porque "aunque no lo parezca, en esta mesa hay un DJ".
"Quique Peinado ¿puede haberse hecho DJ?", plantea. "No tiene cara de DJ", afirma Dani. "¿María Gómez? No te veo de DJ", continua Mateo. "Nacho García", señala el presentador, "tú te levantas a las cuatro de la mañana. Si de madrugada estás pinchando yo ya te pongo una calle".
Así, Dani indica que ya solo queda Cristina Pedroche. "Vamos a contar la verdad, Cris es DJ maquinera", desvela María. "Algo se ha metido dentro de mí y estoy pum pum pum", comenta la zapeadora. Pedroche indica que no quiere decir cuál es el estilo de música que está pinchando porque quiere sorprender. "La gente se espera una cosa de mí y...", añade. "Pedroche es DJ 'Sirat', vais a flipar", añade María.
"Suena para la rave en La Peza", comenta Dani. "Esa que tiene que ir a desalojar la policía... pues con Cristina Pedroche ahí", añade. "Estáis invitados si queréis venir el 11 de octubre a la 'closing party' de StreetXO", señala Cristina, "las entradas ya están vendidas, pero a vosotros os hago un huequito".
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