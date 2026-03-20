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VÍDEO | El bonito momento en que Rosalía le dedica una canción a su 'novia' en su concierto de París

La gira de la cantante catalana ha pasado por París y parece que no ha estado sola: la acompañaba la que dicen que es su novia, la modelo francesa Loli Bahía. En el vídeo, algunos de los momentazos de este concierto.

Rosalia

La gira de Rosalía ya ha comenzado y 'Rosalía LUX Tour' ha estado en la capital parisina. La cantante parece no haber ido sola a la que dicen es la ciudad del amor ya que, tal como cuenta en Zapeando Isabel Forner, "fue a verla la que dicen que es su novia, Loli Bahía, con un ramo de flores gigante".

"¿Y qué pasa cuando haces un regalo así a una cantante? Que luego se acuerda de ti en el concierto", dice emocionada Forner para dar paso a esas imágenes, donde Rosalía dedica la canción 'Rumba del perdón' a varias personas, entre ellas, "a mi Loli".

"Es romántico. Sí. Pero lo hubiera sido un poquito más si no hubiera mencionado a 23 personas detrás del 'Loli' A mí, Isa, mi callista, a Noemí Galera, que no me cogió en aquel reality y que luego al final me hizo triunfar. Gracias", comentaba divertida Virginia Riezu.

En el vídeo podemos ver al completo este momentazo así como otro que tuvo con la ropa en este especial concierto. Como siempre, eso sí, acompañado de los divertidos comentarios de nuestros zapeadores.

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