Georgina Rodríguez revela los entresijos de la Met Gala 2026: "Hasta tienes hora para el ascensor"

La celebrity ha compartido a través de redes cómo fue su experiencia durante el evento, explicando la compleja logística del hotel, algo que ha sorprendido a Alfonso Arús en Aruser@s: "Es tristísimo".

Tras la Met Gala 2026, muchos famosos han compartido en redes sociales cómo han vivido la experiencia. Entre ellas, Georgina Rodríguez, que mientras realizaba su rutina de 'skincare' ha desvelado algunas curiosidades sobre la organización del evento.

"Alquilé una suite en un hotel que estaba muy cerca y hasta te dan una cita para coger el ascensor antes de ir. Es súper complicado todo porque tienes que cuadrar la salida de la habitación, con el ascensor y con que haya llegado la furgoneta a la puerta", explica la influencer, destacando además que todo está perfectamente cronometrado: "Tienes una hora de llegada".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús reacciona con humor a estas declaraciones: "Es tristísimo tener que pedir hora para entrar en el ascensor, ¡mucho hotel pero es una tortura!", coment entre risas.

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