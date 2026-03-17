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El 'Lux Tour'

Rosalía inicia en Lyon su gira mundial con una espectacular puesta en escena y looks impactantes

Rosalía ha estrenado en Lyon la gira más importante de un artista español desde Julio Iglesias. La cantante ha sorprendido a todos con una espectacular puesta en escena y hasta un concesionario en directo para sus fans.

Rosalía inicia su gira en Lyon

Rosalía ha iniciado su gira mundial de forma brillante en Lyon, Francia, donde ha interpretado sus temas más icónicos con una espectacular puesta en escena. "Guardó muy bien el secreto de la puesta en escena", destaca Tatiana Arús, que enseña alguno de los momentos más llamativos del concierto, como cuando apareció desde dentro de una caja "en modo bailarina", "como si fuera una muñeca frágil a la que le tuvieras que dar cuerda para que se moviera".

Por otro lado, la artista catalana ha interpretado, por primera vez, La Perla sobre el escenario: "Tiene una puesta en escena original, los brazos hacen como de vestido". "Parece un truco del Mago Pop", asegura Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas resalta que "dicen que desde la época de Julio Iglesias no se veía algo así". "Es que es verdad que desde la época de Julio Iglesias no había existido por parte de un intérprete español una época como esta", afirma, por su lado, Alfonso Arús.

Además, Rosalía también ha interpretado 'Berghain' con un puesta en escena "algo más agresiva": "Vemos el shock porque luce cuernos de plumas y una estética mucho más de 'rave'". "Además es muy compleja porque hay mucha gente sobre el escenario", detalla Tatiana Arús, que, por último, la española organizó un concesionario sobre el escenario en donde sus fans se confesaban ante todos.

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