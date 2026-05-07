Alfonso Arús se posiciona sobre los menús de boda: "Prefiero macarrones y pollo al sorbete de limón"

El presentador de Aruser@s reacciona entre risas al viral de una novia que ha contado cómo su marido decidió pedir un menú infantil el día de su boda para comer exactamente lo que le apetecía.

"Esto merece un 'Súper Olé'", comenta entre risas Alfonso Arús al mostrar en plató el viral protagonizado por la usuaria '@Judithmartos', una novia que ha revolucionado las redes al explicar que su ya marido decidió pedir un menú infantil para el banquete de bodas.

Mientras ella disfruta del menú elegido para todos los invitados, el novio opta por algo mucho más sencillo: calamares y pollo con patatas. "Es nuestra boda y que cada uno sea feliz", ha comentado la novia en el vídeo.

Una decisión que ha provocado carcajadas en Aruser@s, donde Alfonso Arús no ha dudado en dar su opinión: "A mí, si me invitáis a una boda, ponedme ya el menú de los niños. Prefiero mil veces macarrones y pollo antes que el menú con sorbete de limón", asegura entre risas.

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