La reacción de Rosalía cuando se le rompe el top en pleno concierto en París y le gritan que se lo quite

Rosalía ga sufrido un pequeño fallo estilístico durante su concierto en París, donde a la cantante se le rompió el top y tuvo que subir su estilista al escenario a arreglarlo.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo el estilista de Rosalía ha tenido que subir al escenario durante su concierto en París para intentar arreglarle el top.

Mientras tanto la artista española pedía a los fans presentes en su concierto que le enseñaran más palabras en francés. Sin embargo, el público comenzó a gritarle que se quitara el top. "¿Estás diciendo que me lo quite?", pregunta alucinada Rosalía, que responde con caras de sorpresa con un tajante: "No, no, no".

"No he sudado lo suficiente", termina diciendo la artista española en el vídeo.

Rosalía inicia en Lyon su gira mundial

Rosalía ha estrenado en Lyon la gira más importante de un artista español desde Julio Iglesias. La cantante ha sorprendido a todos con una espectacular puesta en escena y hasta un confesionario en directo para sus fans.