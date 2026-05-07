Alfonso Arús, sobre las nuevas zonas de baño para mayores que habilitará Cambrils: "Ahí voy yo"

Cambrils reservará zonas de baño adaptadas para mayores y personas con movilidad reducida y Alfonso Arús ha reaccionado con humor a la iniciativa: "El problema es que nadie quiere aceptar que es mayor".

Alba Sánchez explica Aruser@s la nueva medida que pondrá en marcha Cambrils este verano: la creación de zonas de baño adaptadas para personas mayores y con movilidad reducida. El objetivo, según ha detallado la colaboradora, es que estos espacios sean "más tranquilos y accesibles" para quienes necesiten mayor comodidad a la hora de disfrutar de la playa.

"Lo que van a hacer es instalar un sistema de boyas para que puedan agarrarse, además de pasarelas y espacios preparados para que estén de forma tranquila", ha desvelado Alba Sánchez. De momento, la iniciativa se llevará a cabo en dos playas de Cambrils entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

"¿No hay zonas específicas para perros? Pues lo mismo para mayores. El problema es que nadie quiere aceptar que es mayor", ha zanjado el presentador entre risas.