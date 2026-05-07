El vídeo de la divertida reacción de un gato al ver el "baile sexy" de su dueño

"Solo le falta taparse la cara con la pata", comenta Tatiana Arús entre risas en Aruser@s, con el gesto "muy humano" de un felino que no puede disimular su incomodidad al encontrarse con la escena en la habitación.

En Aruser@s, los colaboradores no ha podido contener las risas al ver el vídeo viral de un gato que protagoniza una de las reacciones más cómicas de los últimos días.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el felino aparece tumbado tranquilamente sobre la cama de su dueño cuando, de pronto, este entra en la habitación con una toalla alrededor de la cintura y comienza a hacer un baile sensual. Una situación inesperada que deja al animal completamente desconcertado y adoptando un gesto que los tertulianos han calificado como "de humano total". "Solo le falta taparse la cara con la pata", ha comentado Tatiana Arús entre risas.

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