VÍDEO | Mónica Cruz, muy enfadada con la última salida de tono de Trump: "No le puedes decir eso a un niño"

El presidente de Estados Unidos recibía a un grupo de niños en el Despacho Oval y no dudaba en ridiculizarlos al preguntarles sobre los deportes que practican.

Donald Trump ha vuelto a protagonizar una escena surrealista. El presidente de Estados Unidos recibía a un grupo de niños en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Los pequeños visitaron a Trump dentro de un evento para fomentar la actividad física, pero el presidente, en lugar de hablar de sus hábitos deportivos, decidía hablar sobre otros méritos.

Como se puede ver en las imágenes, Trump les cuenta que ha puesto fin a ocho guerras. Además, también les ha contado a los niños que María Corina Machado consideraba que ella no merecía el Nobel de la Paz sino que lo merecía él.

"Pobres niños, traumados ya desde primaria", comenta Virginia Riezu, "yo creo que es la primera vez que van a una actividad extraescolar y prefieren estar en un examen de matemáticas a presenciar esto". Dani Mateo, por su parte, se ha fijado en una de las niñas que escucha el discurso de Trump. "Nos representa a todos", afirma el presentador de Zapeando.

Trump también tuvo tiempo de ridiculizar a los pequeños. Como se ve en el vídeo, le pregunta a uno de ellos si es fuerte. Este le dice que sí y, entonces, le pregunta si podría ganarle en una pelea. Este no responde, aunque el comentario del presidente provoca una risa incómoda en el resto de los asistentes.

Después, le pregunta a una niña qué deporte practica. Esta le dice que voleibol y fútbol. El presidente se interesa por saber si, a pesar de su altura, es capaz de rematar la pelota con fuerza y si puede saltar alto. "No mucho", contesta ella. "Entonces, creo que el fútbol sería mejor opción", sentencia Trump. "Es una persona imposible, te lo juro", expone Quique Peinado, "es increíble esta persona". "No le puedes decir eso a un niño", concluye Mónica Cruz.

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