VÍDEO | Andy asegura en 'El Hormiguero' que su canción no va sobre Lucas: "A veces en la vida confías en alguien..."

El cantante ha interpretado su nueva canción, 'Marioneta', en el programa de Pablo Motos. Además, quiso explicar el significado real del tema que, como defiende, a pesar de los rumores, es sobre un desamor.

Andy Morales, exmiembro del dúo Andy y Lucas', visitaba ayer 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single en solitario 'Marioneta'. Tras la polémica generada con su excompañero musical, todo el mundo esperaba con ganas esu nueva canción.

La letra parece hacer referencia a su relación con Lucas, pero Andy aclaraba en el programa de Pablo Motos que, en realidad, trata sobre el desamor: "Puede coincidir, a lo mejor, con historias mías del pasado, pero, era una relación rota, una relación de desamor".

"Da la sensación de que algunas frases pueden confundir", apuntaba Motos. "Es verdad que, hombre, se hablan cosas en el tema que son muy parecidos a cosas que me han podido pasar", respondía Andy. Y añadía: "Muchas veces en la vida confías en alguien y, después de la ruptura, uno se para a pensar y dice 'fui el culpable de dejar que muchas situaciones ocurrieran'". "Claro", comenta Iñaki Urrutia, "esta canción no va sobre Lucas y 'Rata de dos patas' es un tema sobre el amor de animales".

El cantante también interpretó el tema en el programa de Antena 3. "Entre esta canción y 'La perla' de Rosalía, llevamos una semanita...", afirma María Gómez, "¿vivimos en la versión musical de una telenovela turca?".

