¿Es necesario ponerse protector solar aunque no haga sol? El dermatólogo José Luis Ramírez responde

Tras las cuestionadas afirmaciones de Marcos Llorente sobre el uso de protector solar, el médico aclara sí, como él jugador afirma, no es necesario su uso o si, en cambio, es imprescindible en cualquier situación.

Este lunes se estrena en Zapeando el dermatólogo José Luis Ramírez y, en su primera visita, ha querido aclarar dos mitos sobre nuestra piel. El primero tiene que ver con el uso de protector solar, algo de lo que se ha hablado mucho después de las afirmaciones del futbolista Marcos Llorente.

Quique cuenta que muchas personas creen que solo es necesario ponerse protector solar si hace sol. El dermatólogo indica que es necesario "individualizar mucho y no ser radical con esto". José Luis indica que "una persona que pasa mucho tiempo al aire libre, aunque esté un poquito nublado, yo sí que recomendaría usar protección solar". "Si sales de casa a las 8 de la mañana, te da el sol 10 minutos y, luego, trabajas en un sitio sin ventanas y vuelves a casa de noche... no es necesario", añade.

A pesar de ello, señala que la gente que tiene fototipos bajos, es decir, la piel muy clarita, o con antecedentes familiares de cáncer de piel, que tienen manchas que empeoran con el sol, "evidentemente, hay que individualizar y, aunque no haya un sol de agosto, la radiación va a llegar". A este respecto, el médico señala que los comentarios de Llorente fueron "desafortunados". "No puedes opinar que el sol no produzca cáncer de piel y más cuando tienes un alcance como el que tienes", añade.

Otro mito sobre la piel es que el acné solo se produce durante la adolescencia. José Luis indica que el común sí aparece en la adolescencia, pero que existen también un acné de aparición tardía que sí que se produce en la adultez. "Hasta el 30-40% de mujeres, a partir de los 25 - 30 años, pueden seguir teniendo acné", indica Ramírez.

