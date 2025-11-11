Andy desvela en 'El Hormiguero' por qué no cobra royalties por 'Son de amores', en vídeo

El artista visitaba el programa de Pablo Motos para presentar su nueva canción, 'Marioneta'. Andy, además, también aclaró algunas cuestiones sobre qué beneficios obtenía por cada concierto o por las escuchas en plataformas de los temas del dúo.

Andy, que formaba parte del dúo musical Andy y Lucas, ha lanzado su nuevo single, 'Marioneta', y acudía a 'El Hormiguero' para hablar sobre su nueva andadura en solitario. El cantante, además, habló también sobre su relación con Lucas debido a toda la polémica que se ha generado durante los últimos meses.

El cantante contó a Pablo Motos que, "aunque colaboró con el estribillo de 'Son de amores', uno de los mayores hits del grupo, no ha visto un duro", cuenta Quique Peinado. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Andy explica a Motos que Lucas decidió registrar la canción solo a su nombre lo que ha hecho que él no se lleve ningún tipo de beneficio con la misma.

Pablo quiere indagar también sobre cuánto podía ganar por concierto. "2.000 o 3.000 euros", expone Andy. "¿Es verdad que nunca has recibido un duro de las escuchas de 'Spotify'?", pregunta, entonces, Motos. "Ni de Youtube", añade el artista.

"Bueno, hay que ser positivo", comenta Maya Pixelskaya, "Andy habrá perdido dinero, pero también se ha ahorrado rellenar un montón de IVA trimestrales". "Me estoy recuperando aún", afirma Dani Mateo, tras escuchar la información que ha dado Andy, "a mí la amistad no me importa, pero el dinero...".

