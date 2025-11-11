¿El tatuaje en la zona lumbar es incompatible con ponerse la epidural? Boticaria García lo explica en este vídeo

Boticaria García vuelve a Zapeando para aclarar dudas sobre los tatuajes y la anestesia. La farmacéutica explica si es verdad que un tatuaje en la zona lumbar impide ponerse una epidural y desmiente los principales mitos al respecto.

Boticaria García regresa a Zapeando para hablar sobre los mitos que giran en torno a los tatuajes. La farmacéutica explica en este vídeo si es cierto o no que, si te tatúas en la zona lumbar, luego no se pueda poner una epidural.

La 'Boti' comenta que este mito "se ha desmentido" con el paso de los años. Además, señala que el riesgo de poner una epidural en la zona tatuada "es que la aguja meta restos de tinta en el sistema nervioso", pero aclara que esto "se puede evitar fácilmente".

"El anestesista puede hacer una pequeña incisión en el punto exacto donde va a parar la aguja, se retira la epidermis con la tinta y se anula el riesgo", señala Boticaria García.

