Alfonso Arús, tras la discusión en la que Lucas se "encaró" con Andy: "Yo creo que Andy sigue teniendo miedo"

"La letra dedicada de Rosalía a Rauw Alejandro es dura, peor la de Andy a Lucas es mucho más potente", destaca Alfonso Arús, que escucha en este vídeo a Andy cantar 'Marioneta', su primer tema en solitario.

Aunque 'Marioneta', el primer single de Andyen solitario, habla de un desamor, desde el plató de Aruser@s afirman que se trata de un desamor de amistad por su ruptura con Lucas, al que le dedicaría frases como "olvídate de mi persona porque para ti no existo" o "no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo". Y es que a pesar de que el propio artista asegura que es una canción de desamor, "todo el mundo entiendo que va dedicado a Lucas", explica Alfonso Arús mientras Tatiana Arús detalla que "es una ruptura entre dos personas que se han querido mucho".

Por otro lado, Alfonso Arús pregunta a la colaboradora qué es verdad de la grave discusión que hubo entre ambos. "Andy confirmó que volaron objetos en una discusión con Lucas", explica Tatiana Arús, que detalla que, "en un momento determinado, la cosa fue subiendo de tono, él tuvo cierto miedo porque vio que se le encaraba demasiado Lucas y el resbala y se termina de romper una lesión que tenía previa en la pierna".

"Yo sigo creyendo que sigue teniendo miedo y va con el freno de mano puesto, quiere decir cosas, pero no se atreve", afirma Alfonso Arús, que afirma que "la letra dedicada de Rosalía a Rauw Alejandro es dura, peor la de Andy a Lucas es mucho más potente".

