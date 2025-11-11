Ahora

6-7(2), 7-5 y 6-3

Carlos Alcaraz 'muta' en Federer: atención al revés a una mano que dejó estupefacto a Fritz

El murciano remonta al estadounidense para sumar su segunda victoria en las ATP Finals y quedarse a un partido de asegurar el número 1.

Remontada de suma autoridad de Carlos Alcaraz en Turín ante Taylor Fritz para lograr su segunda victoria en la Copa de Maestros.

El murciano, que se deshizo de Alex de Miñaur en dos sets en su debut, ha sufrido mucho más ante el estadounidense, que se llevó la primera manga en el tie-break.

En el primer set, con 4-4 en el marcador, Alcaraz dejó un puntazo de extraterrestre con un paralelo de revés a una mano que recordó a los mejores días de Roger Federer.

Con esta victoria, Carlitos tan solo tendría que sumar una más para asegurarse ser el número 1 del mundo al término del año.

Su siguiente cruce será contra Lorenzo Musetti, rival a priori factible para el español que ya perdió en su debut ante Fritz.

Tras pasar 2 horas y 48 minutos en pista para vencer a Taylor (6-7(2), 7-5 y 6-3), el murciano volverá a jugar este miércoles contra el italiano.

