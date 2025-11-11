Víctor Algra desvela que una empresa se ha propuesto 'resucitar' especies extintas, en vídeo

El dodo o el mamut lanudo podrían ser una realidad en unos años. Una empresa de biociencia, que tiene entre sus inversores a Joe Manganiello o Tom Brady, se ha propuesto devolver a la vida a varias especies extintas.

Tom Brady, exjugador de fútbol americano, ha contado que su perrita Junie es clonada. Víctor Algra cuenta que esta es una clon de Lua, su anterior mascota que murió en diciembre de 2023. Este anuncio, como señala el veterinario, puede tener que ver con que Brady es accionista de 'Colossal Biosciences', una empresa que se ha hecho famosa por clonar animales.

Esta empresa, además de clonar mascotas, también están intentando clonar especies extintas. "¿Esta empresa juega a ser Dios o, lo que es lo mismo, a crear 'Parque Jurásico' pero de verdad?", pregunta Iñaki Urrutia.

"'Colossal' se ha propuesto desextinguir especies desaparecidas como, por ejemplo, el mamut, el tigre de Tasmania o el dodo", cuenta el veterinario. La empresa señala que tienen como objetivo resucitar a esta ave de gran tamaño en 2027.

Además, también quiere volver a dar vida a los mamuts lanudos. "Partirían de células de elefante para incluir algunos cambios genéticos característicos de ese mamut y usarían elefantas como vientres de alquiler para gestar a esas crías", explica Algra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.