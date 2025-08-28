Una vidente ya predijo los abucheos a Milei en su acto de campaña: "Se pondrá muy nervioso, al punto de quedar como loco"

"No flipaba tanto con una predicción desde que una adivina me dijo: 'Si lanzo una moneda me va a salir o cara o cruz'", ironiza Iñaki Urrutia en este vídeo al ver a una vidente 'adivinar' los abucheos a Milei en su acto de campaña.

En Argentina, Javier Milei tenía que salir escoltado después de que la gente le abucheara e incluso le lanzara objetos como piedras, palos y hasta fruta. "Se ha ahorrado la compra", comenta Nacho García.

Aunque muchos no se sorprenderán, quien más lo vio venir fue una vidente, que en su programa predecía que, dos días más tarde Milei iría a un lugar donde habría "gritos, pancartas, gente diciéndole que se vaya" y que el presidente argentino "se pondrá muy nervioso, al punto de quedar como loco".

Nacho, por su parte, se detiene en todo lo que rodea a la vidente: "¿Desde dónde hace las predicciones, desde un camión de mudanzas?", comenta el zapeador, para el que "tan adivina no será si no se da cuenta de que el síndrome de Diógenes está a la vuelta de la esquina".