Tania García, sanitaria en el hospital de Torrejón: "Pacientes de Torrejón tienen que esperar más que uno de fuera del área"

Además de con pacientes del Hospital de Torrejón, Andrea Ropero habla con Tania García, técnico de Rayos de este centro, que en este vídeo le explica cómo funciona la gestión del hospital, muchas veces en perjuicio de los pacientes.

Tras el escándalo en el hospital de Torrejón de Ardoz provocado por los audios del CEO de Ribera Salud en el que pedía a sus empleados engordar las listas de espera para conseguir más beneficios, Andrea Ropero se ha trasladado hasta allí para preguntar a los más afectados: los pacientes y los sanitarios.

Un hombre explica que "te puedes tirar un año" para una cita en traumatología, mientras que a una señora le operaron de una catarata en el ojo derecho en marzo y ahora le han dado cita en enero para que la mire el oftalmólogo.

Tania García, técnico de Rayos del hospital, asegura que esos audios del CEO de Ribera Salud "no nos han sorprendido", pues aunque no tenían conocimiento directo de estas prácticas, les había llegado "información de pasillo" sobre que "había que ahorrar 4 millones de euros hasta final de año". Una vez escuchó los audios, Tania afirma que "me dio vergüenza trabajar en este hospital".

La sanitaria explica cómo "rebajar el número de cirugías significa ahorrar" y señala que en la sanidad gestionada por empresas privadas "significa que ellos velan por su cuenta de resultados".

Respecto a los "procesos no rentables" a los que hace alusión el CEO de Ribera Salud, Tania habla de cirugías complejas y tratamientos farmacéuticos que "cuestan mucho dinero".

Pablo Gallart también pide aumentar las cirugías de pacientes a los que no les corresponde el hospital de Torrejón, pues como explica Tania la Comunidad de Madrid paga más por esos tipos de pacientes. Esto, apunta, provoca que "pacientes de Torrejón tengan que esperar más que un paciente de fuera del área".

Una cuestión que afirma que "se nota" porque incluso "hay órdenes de meter un porcentaje de pacientes de fuera del área". Tania señala además que existe miedo a hablar entre los profesionales del hospital, pues "no olvidemos que esta es una empresa privada que te contrató o te deja de contratar".

Aunque la Consejería de Sanidad convocó de urgencia a los directores del hospital y ha anunciado que tomará medidas, Tania asegura no tener "ninguna esperanza" de que sirvan para nada: "Antes de verano hicimos concentraciones denunciando esto mismo y no hemos visto cambio ninguno", sentencia.

