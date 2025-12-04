'Goles son señores'
Sandra Sabatés responde al "me pone" de Ángel Alonso en la Asamblea: "Estará pasando un buen día porque nos ha cabreado a todas"
Sandra Sabatés y Cristina Gallego presentan un nuevo carrusel de 'machistadas' donde destaca el impresentable comentario del diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Ángel Alonso, asegurando que "ver así a los de Más Madrid me pone".
En una nueva edición de 'Goles son señores', Sandra Sabatés y Cristina Gallego arrancan su 'carrusel de machistadas' por la Asamblea de Madrid.
Allí, el diputado del PP Ángel Alonso se dirigía a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, asegurando que "ver así a los de Más Madrid a mí me pone". Unos términos impresentables que para la diputada es "violencia política".
"Si le pone que se enfaden con él debe estar pasando un día genial, porque nos ha cabreado a todas", comenta Sandra, mientras que Cristina pide 'BAR', para que Alonso "se acode mientras se toma una copa de cognac".
Por otro lado, en Argentina han pillado al presidente provisional de la sesión del Parlamento, Gerardo Cipolini, referirse a dos diputadas con los términos "qué buena está". "Yo sabía lo de salir a calentar al campo, pero no lo de salir caliente al Parlamento", ironiza Cristina.
Tras ser reprendido por una diputada, Cipolini no solo no pidió disculpas, sino que aseguró que eran declaraciones falsas hechas con inteligencia artificial. "En esas declaraciones no se aprecia inteligencia, ni artificial ni de ningún tipo", le responde Cristina.
La última parada de hoy es Cantabria, donde el Velarde CF, de tercera infantil, celebraron su victoria frente a un equipo femenino con el hashtag #Afregar. Una publicación que ya ha sido denunciada por la Asociación Española para la Paridad y la Igualdad en el Deporte.
El club, por su parte, ha tomado medidas y obligará a todos los jugadores a asistir a una charla informativa sobre igualdad y respeto en el deporte, porque como apunta Cristina, "no se puede permitir que el machismo debute a una edad incluso más temprana que Lamine Yamal".
