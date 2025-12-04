Ahora

Profesión en peligro de extinción

Miguel Sanz le descubre a Isma Juárez el oficio de quiosquero: "Hay que currárselo mucho y nadie sale rico de aquí"

Isma Juárez aprende en este vídeo la profesión de quiosquero junto a Miguel Sanz, propietario de un quiosco de Madrid en el que pasa 12 horas diarias y donde ha tenido que innovar para ser rentable, como con firmas de libros.

Isma Juárez aprende en este vídeo la profesión de quiosquero junto a Miguel Sanz, propietario de un quiosco de Madrid en el que pasa 12 horas diarias y donde ha tenido que innovar para ser rentable, como con firmas de libros.

La profesión de quiosquero se está perdiendo, así que Isma Juárez ha decidido aprender todos los secretos de este oficio con Miguel Sanz, propietario de un quiosco de Madrid que le explica cómo es su trabajo de casi 12 horas diarias.

Miguel cuenta que hace 10 años era cliente del quiosco y que, al ver que se traspasaba, no lo dudó: "Tenía ganas de trabajar y lo vi una oportunidad", comenta en el vídeo sobre estas líneas.

El quiosquero asegura que en este negocio "hay que currárselo mucho y nadie sale rico de aquí", si bien espera ganar clientela gracias a El Intermedio. "Vas a tener raves de personas aquí", le promete Isma.

Entre los libros que más está vendiendo se encuentran los de Santiago Posteguillo o Dan Brown, además de otros que incluso han estado firmando en su quiosco, como Andrés Trapiello o Pedro Quartango.

El reportero de El Intermedio le pregunta por los regalos de las revistas y Miguel explica que lo que mejor funciona son los vasos termo o las muestras de cosmética.

En su caso, Miguel asegura que "me sale a cuenta" tener un quiosco, por lo que Isma se postula como un competidor en la misma calle, pero un par de números más abajo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ayuso mantiene su silencio respecto al escándalo del hospital de Torrejón entre exigencias de su jefe Feijóo
  2. División en el PSOE por el caso Paco Salazar ya convertido en coladero electoral: las federaciones exigen acudir a la Fiscalía frente a la dirección que opta por esperar
  3. Pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones en Extremadura con PP y PSOE estancados en las encuestas y la política nacional
  4. Ningún alquiler por encima del 30% de la renta media: así es Casa 47, el nuevo portal de vivienda pública
  5. PP, PSOE y Junts llegan a un acuerdo para endurecer la multirreincidencia en el Código Penal
  6. Eurovisión decide que Israel sí participará en el certamen y España se retira junto a otros países