Miguel Sanz le descubre a Isma Juárez el oficio de quiosquero: "Hay que currárselo mucho y nadie sale rico de aquí"

La profesión de quiosquero se está perdiendo, así que Isma Juárez ha decidido aprender todos los secretos de este oficio con Miguel Sanz, propietario de un quiosco de Madrid que le explica cómo es su trabajo de casi 12 horas diarias.

Miguel cuenta que hace 10 años era cliente del quiosco y que, al ver que se traspasaba, no lo dudó: "Tenía ganas de trabajar y lo vi una oportunidad", comenta en el vídeo sobre estas líneas.

El quiosquero asegura que en este negocio "hay que currárselo mucho y nadie sale rico de aquí", si bien espera ganar clientela gracias a El Intermedio. "Vas a tener raves de personas aquí", le promete Isma.

Entre los libros que más está vendiendo se encuentran los de Santiago Posteguillo o Dan Brown, además de otros que incluso han estado firmando en su quiosco, como Andrés Trapiello o Pedro Quartango.

El reportero de El Intermedio le pregunta por los regalos de las revistas y Miguel explica que lo que mejor funciona son los vasos termo o las muestras de cosmética.

En su caso, Miguel asegura que "me sale a cuenta" tener un quiosco, por lo que Isma se postula como un competidor en la misma calle, pero un par de números más abajo.

