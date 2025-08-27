Milei, evacuado de un acto electoral en Buenos Aires tras el lanzamiento de objetos contra su caravana

Los detalles El presidente de Argentina se encontraba dentro de una camioneta en Lomas de Zamora cuando una multitud comenzó a abalanzarse contra el vehículo, incluyendo el lanzamiento de objetos. La comitiva de Milei tuvo que huir de la zona.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tenido que ser evacuado este miércoles durante un acto electoral celebrado en Lomas de Zamora debido a los graves incidentes que tuvieron lugar mientras la caravana del presidente avanzaba por las calles de la ciudad.

Una multitud de personas comenzó a arrojar objetos contra la caravana del presidente, con varias personas abalanzándose sobre la camioneta en la que viajaba Milei. Ante la situación, que incluyó enfrentamientos entre algunos de los manifestantes y efectivos policiales, la caravana de Milei se vio obligada a marcharse del lugar.

El portavoz del Gobierno de Milei, Manuel Adorni, ha confirmado que "no hay heridos" tras estos ataques. "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin", ha escrito en su cuenta de X.

Junto a Milei fue evacuada su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se encuentra envuelta en un escándalo de sobornos a cambio de contratos a farmacéuticas.

El candidato oficialista a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena a bordo de una motocicleta. Entre los objetos lanzados a Milei había piedras, ramas y huevos.