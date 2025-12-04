"Tú te mueres para que otros se forren": la contundente reflexión de Wyoming sobre el escándalo del hospital de Torrejón

Wyoming critica duramente en este vídeo el modelo de sanidad implantado en las comunidades gobernadas por el PP tras el que se esconde "un auténtico desmantelamiento de los servicios públicos".

El Gran Wyoming arranca hoy El Intermedio hablando de la sanidad, que en España "se ha convertido en un negocio boyante" a juzgar por los audios del CEO de Ribera Salud sobre el hospital de Torrejón de Ardoz, que al presentador le han "revuelto el estómago".

"Con qué crudeza están dispuestos a jugar con nuestra salud para conseguir más beneficios", afirma Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde propone "hacerlo a lo grande" y que directamente las operaciones las patrocinen marcas.

De este modo, 'Embutidos Monzón' patrocinaría "tu operación de estómago", algo no tan lejos según Wyoming, visto cómo se aplican lógicas empresariales en cuestiones sanitarias.

Para el presentador, la salida del CEO de Ribera Salud de la gestión del hospital de Torrejón "no cambia nada", pues estamos ante "modelo implantado sistemáticamente en las comunidades gobernadas por el PP que esconde un auténtico desmantelamiento de los servicios públicos".

Una colaboración público-privada que, según Wyoming, es como un featuring entre Kiko Rivera y Elton John: "Ahí solo sale ganando uno". En el caso de Madrid, la empresa Quirón, que en los cuatro últimos años se ha embolsado 5.000 millones de euros, el doble de lo presupuestado.

También "es un modelo que mata", afirma Wyoming, que comparte un estudio de la Universidad de Oxford que concluye que las privatizaciones en la sanidad provocaron en el Reino Unido 557 muertes evitables.

"En otras palabras, tú te mueres para que otros se forren", asegura el presentador, que sostiene que "si alguien piensa que la sanidad es un negocio, no es digno de gestionar un hospital, y mucho menos una consejería de Sanidad". "Si quiere hacer negocio con nuestras enfermedades, ahora que es época de catarros que deje de ser CEO y venda clínex en los semáforos", sentencia.

