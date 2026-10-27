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VÍDEO | Víctor Hernán nos explica la ciática, qué es y un fácil ejercicio para calmar el dolor lumbar

¿Volverá Cristina Pedroche a dar las uvas derecha? Víctor Hernán, fisioterapeuta de Zapeando, explica qué es la ciática y un fácil ejercicio para calmar el dolor lumbar, todo ello con Cristina Pedroche de paciente.

Víctor Hernán Ciática

"La ciática es un síntoma, no una enfermedad, describe un dolor que recorre el nervio ciático, cuando esa raíz se irrita, necesitamos desbloquearla. En el 90% de los casos se debe a una hernia lumbar, esto no significa que necesitemos una cirugía, lo que debemos es empezar a hacer una serie de ejercicios sencillos", explica Víctor Hernán en el programa de hoy.

Con un tubo y una cuerda, Víctor explica cómo es el funcionamiento de la hernia. Cuando hay un atrapamiento del nervio, no hay movimiento y genera dolor en todo su recorrido. Para solventar ese dolor, el fisio de Zapeando propone un sencillo ejercicio de "neurodinamia", que viene bien en cualquier tipo de hernia.

Consiste en adoptar primero una posición "desplomada", mirando hacia el ombligo. Bajamos el pie simultáneamente y, a continuación, extendemos el cuello y flexionamos el pie, alternando ambos movimientos. Un sencillo ejercicio que el fisioterapeuta nos aconseja repetir hasta los 5-10 minutos de forma diaria.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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