VÍDEO | "Quisiera ser una mosca para pararme en tu piel y relamerla": así suena la 'canción más romántica del mundo'

Un joven se ha hecho viral por una canción romántica en la que, a pesar de su gran voz, quizá no ha escogido la mejor metáfora. Un tema sin final feliz que desvela Cristina Pedroche en este vídeo.

Nacho García cree que "las canciones románticas debería tener un límite" y pone la 'línea roja' en Juan Luis Guerra y "quisiera ser un pez para poner mi nariz en tu pecera".

Sin embargo, un joven se ha saltado todos los límites para dar forma a lo que hay quien considera ya "la canción más romántica del mundo".

"Quisiera ser una mosca para pararme en tu piel y relamerla", entona el joven ante el micrófono en un auténtico derroche de voz.

"Me da pena, quiero darle un abrazo", reacciona Cristina Pedroche, mientras que Dani Mateo defiende que el chico "tiene buena voz y en cuanto se haga famoso y consiga un letrista, a este chico le va a ir muy bien".

El final de esta romántica declaración de amor musical, no tiene final feliz, ya que Cristina Pedroche desvela que la chica a la que va dirigida la canción "le ha contestado que si él quiere ser una mosca, ella quiere ser insecticida". "No es el mejor ejemplo, porque todos sabemos a dónde van las moscas", apunta Dani.

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