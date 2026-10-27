Francisco Cacho avanza el tiempo de cara al puente y alerta sobre el calor en el sur: "Van a llegar a 30 grados en noviembre"

El meteorólogo afirma que, en términos generales, "no va a llover y vamos a seguir con calorcito para ser esta época del año" de cara al puente de Todos los Santos.

España ha vivido en los últimos días el primer gran temporal de viento y oleaje de este otoño, que ha causado estragos especialmente en Galicia y Cantabria. Sin embargo, Francisco Cacho detalla que lo peor ya ha pasado, aunque "hoy y mañana va a llover un poco en el Cantábrico".

También se pueden producir lluvias y tormentas en el Levante peninsular, explica el meteorólogo de laSexta: "Esta semana se puede dar alguna tormenta en el Mediterráneo, pero no tan fuertes como las de la semana pasada".

De cara al puente de Todos los Santos, Cacho asegura que, en términos generales, "no va a llover y vamos a seguir con calorcito para ser esta época del año". De hecho, adelanta que en el sur se vivirán días realmente calurosos: "En Andalucía y Extremadura van a llegar a los 30 grados el próximo domingo, que ya es 1 de noviembre".

Además, en el Mediterráneo los termómetros oscilarán entre los 20 y los 25 grados, mientras que en el centro apenas se superarán los 20. Las temperaturas más frescas, expone Cacho, tendrán lugar en la mitad norte peninsular, donde estarán "debajo de los 20, y por la mañana habrá mínimas de cuatro o cinco grados".

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