VÍDEO | Javier Milei se atreve con el 'six seven' y le sale regular: "No queda claro si estaba farmeando aura o haciendo el baile del gorila"

Desde el balcón de la Casa Rosada, a Javier Milei le daba por intentar ir de joven, pero todavía le queda perfeccionar el gesto del 'six seven' o lo de 'farmear aura'. Así reacciona Nacho García en este vídeo.

Solo hay una cosa peor que ir de joven y ponerse a 'farmear aura' y es hacerlo además tan mal como Javier Milei.

Desde el balcón de la Casa Rosada, el presidente argentino se atrevió con el gesto del 'six seven'... o algo parecido que los periodistas que lo estaban observando identificaron con un intento de "farmear aura".

"No queda claro si estaba farmeando aura o haciendo el baile de los gorilas de Melody", reacciona Nacho García, mientras Dani Mateo empieza a ver a Milei "un poco señora".

"Hay una edad en la que él y ella se empiezan a parecer cada vez más hasta que se fusionan, y no lo reconocen", reflexiona el presentador de Zapeando.

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