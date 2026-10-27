VÍDEO | Jude Bellingham, elegido futbolista más sexy del mundo: 'People' le elige por su 'flow' y su corte de pelo

La revista 'People' ha elegido a Jude Bellingham como el futbolista más sexy del mundo. Entre los motivos para esta distinción, señalan su estilismo y su corte de pelo. Ferrán Torres también estaba en la lista, pero al final no ganó.

Jude Bellingham se quedó ayer lejos de ganar el Balón de Oro, pero la revista 'People' le ha concedido otro reconocimiento: el del futbolista más sexy del mundo.

Entre los motivos por los que la revista ha elegido al centrocampista inglés del Real Madrid no solo está su físico, sino también su 'flow', incluyendo un corte de pelo que ya llaman "Bellicut".

Al conocer que Bellingham solo tiene 23 años, Dani Mateo considera que ellos ya solo pueden salir en "la revista de Saber Vivir".

Nacho García, por su parte, destaca la dificultad de destacar por el corte de pelo cuando hablamos de futbolistas y "está Cucurella".

Bellingham, de este modo, le arrebata la distinción a un español: Ferrán Torres, que estaba en la lista, pero no ha ganado. "Algo me dice que la votación se ha hecho antes de que hiciese la campaña de calzoncillos", apunta Cristina Pedroche.

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