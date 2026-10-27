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El video viral de Pedro Sánchez bailando con una simpatizante en un mitin del PSOE: "En vez de los pasos prohibidos, la señora ha sacado los pasos de verbena"

Una señora no dudó en sacar a bailar al presidente del Gobierno en el cierre del mitin que protagonizó este lunes en Gijón.

SANCHEZ BAILANDO

Desde que el pasado 5 de octubre anunciase el adelanto electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido visto bailando en varias ocasiones para cerrar los actos de precampaña del PSOE.

Este lunes, el presidente protagonizaba un mitin en Gijón y estuvo arropado por miles de militantes y simpatizantes socialistas. Entre ellos estaba una señora que, al ver pasar al presidente por delante de ella, y aprovechando que sonaba la música, no dudó en pedirle bailar unos pasos.

Las imágenes no han tardado en hacerse virales y de nuevo el líder del PSOE ha sido noticia por la particular forma en la que está cerrando sus actos en esta precampaña electoral.

Al ver las imágenes, Cristina Pedroche no ha podido evitar analizar la actitud con la que esta señora sacó a bailar al presidente del Gobierno. "Hay gente que saca sus pasos prohibidos, esta señora ha sacado sus pasos de verbena", ha afirmado la colaboradora de Zapeando.

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