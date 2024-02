Cada vez es más habitual ver como en redes sociales se hacen virales trucos de belleza en los que, con elementos disponibles en cualquier hogar, podemos obtener unos beneficios para la piel impresionantes. Uno de los últimos utiliza cáscaras de plátano y recibe el nombre de "banana botox". Boticaria García analiza en Zapeando este nuevo truco viral.

Las influencers se frotan la cara con la cáscara de esta fruta para, según ellas, obtener el mismo efecto que, por ejemplo, el botox: la piel se vuelve más joven y se atenúan las arrugas ya que las facciones se relajan. "Ya quisiera cualquier producto cosmético estar a la altura del botox", afirma la farmacéutica.

"Aunque la piel del plátano tiene vitaminas y tiene antioxidantes, no está diseñado para que tenga efectos sobre la pie", argumenta Boticaria. "La cáscara no se va a absorber y no va a ofrecer beneficios porque, entre otras cosas, no puede entrar en los tejidos", añade la farmacéutica.