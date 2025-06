Ni un terremoto de magnitud cuatro le quita el hambre a este niño: "Es Miki Nadal de pequeño"

Una familia en China se ha hecho viral tras captar en vídeo el momento exacto en que un terremoto de magnitud 4.0 sacudía su hogar. Pero lo que más ha llamado la atención no han sido los temblores, sino la reacción de uno de los hijos pequeños, que, a pesar de la sacudida y de los gritos de su padre, consideró que lo mejor era… seguir comiendo.

En las imágenes, que pueden verse en el vídeo sobre estas líneas, el niño se toma su tiempo para dar un último bocado antes de levantarse y correr a buscar refugio junto a su padre y su hermano. Sin embargo, al valorar que el seísmo no era tan importante, decide salir de la habitación y… ¡Volver a comer! Todo esto mientras su madre camina por la casa con total tranquilidad, como si nada estuviera ocurriendo.

La escena ha despertado reacciones de todo tipo, e Isabel Forner no ha podido evitar hacer una broma al respecto: "Estoy aprendiendo muchos idiomas, como sabéis. Todavía no he llegado al chino, pero estoy segura de que el niño está diciendo: 'Papá, que esto frío no vale nada'", comentó divertida.

Por su parte, Dani Mateo añadió su propio toque de humor asegurando que eso no era China, sino Pedrola, Zaragoza: "Ese chico es Miki Nadal, de pequeño… tiene los mismos rasgos. ¿No os dais cuenta de que Miki es muy asiático?", bromeó el presentador.