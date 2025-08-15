Taylor Swift: los memes más divertidos y los mensajes ocultos de su nuevo disco 'The Life of a Showgirl'

'The Life of a Showgirl', el esperado nuevo álbum de Taylor Swift deja todo tipo de reacciones y especulaciones sobre una posible canción secreta. Y conociendo el gusto de la estadounidense por los mensajes ocultos, todo es posible.

Este pasado 12 de agosto, Taylor Swift volvió a sacudir la industria musical durante su participación en el podcast' New Heights Show', conducido por su pareja Travis Kelce, y su hermano Jason, revelando la portada de su esperado nuevo álbum: The Life of a Showgirl, que verá la luz el próximo 3 de octubre.

"Es como si reflejara la energía que he sentido en mi vida. Y este álbum trata sobre lo que ocurre entre bambalinas en mi vida interior durante esta gira, que ha sido tan exuberante, eléctrica y vibrante. Y una de las cosas que tiene este disco es que lo he grabado con mi mentor Max Martin y Shellback. Y los tres hemos creado algunas de mis canciones favoritas de todas las que he hecho hasta ahora", comentó la cantante en el podcast, destacando la elección del color predominante del disco: el naranja.

Lo cierto es que Taylor 'no da puntada sin hilo'...Y muchos 'swifties' han recuperado este post de 2019 de la cantante que ahora sí, cobra más sentido que nunca. ¿Avanzó los colores del disco?

Este anuncio generó una ola inmediata de reacciones en redes sociales, donde los memes y las teorías no tardaron en volverse virales. A muchos 'swifties' no les ha convencido la elección de la nueva portada, y las bromas no han tardado en llegar. Pero, antes de todo: ¿secreto a la vista?

La estadounidense ha desvelado el tracklist completo de su nuevo proyecto compuesto por doce canciones, pero, como es de esperar, los 'swifties' no han tardado en lanzar teorías. Y es que la ausencia de su emblemático número de la suerte, el icónico número 13, ha despertado sospechas de que podría haber una canción oculta en el disco.

Sin embargo, lamentamos decir que Taylor dejó claro en el podcast que "no hay más canciones": "Este disco tiene 12 canciones. No hay una número 13, ni una oculta, ni más en camino. Este es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo".

Los 'memes' de 'The Life of a Showgirl'