Miki Nadal se convierte en peluquero: ¿conseguirá hacerle un moño a Isabel Forner en tiempo récord?

El presentador de Zapeando demuestra su habilidad para hacer coletas y moños usando a Isabel como modelo. No te pierdas el resultado en el vídeo principal.

Una reportera del programa 'A toda costa', de Canal Sur, visitó la playa y allí se encontró con una peluquera a la cual propuso un reto: debía hacerle un moño en menos de un minuto. "Me sobran 30 segundos", respondía la peluquera.

Como se puede ver en las imágenes, otros bañitas rodean a ambas y comienzan a cantar para animarla. Y, tal y como había adelantado, es capaz de hacerle un perfecto moño en tiempo récord. Incluso le sobra tiempo para ponerle un colorido pañuelo.

Maya Pixelskaya aprovecha para proponer a Miki Nadal el mismo reto y, en su caso, debe usar como modelo a Isabel Forner. En la mesa el presentador dispone de gomas de pelo y, al verlas, Isabel comenta: "Menos mal que no le han dado tijeras".

Isabel le pide a Nadal que tenga cuidado con sus orejas, ya que lleva pendientes. La zapeadora no puede disimular sus caras de dolor ante los tirones de Miki. "Cuidado, que me partes el pelo", le pide. Para terminar con su peinado, Nadal le pone un coletero con un estampado de leopardo.

"Estás para un bautizo", le dice Iñaki Urrutia a la zapeadora al ver el moño. "No está tan mal", comenta Isabel, "pero el pendiente me lo has dejado pillado". Forner se termina quitando el peinado que le ha hecho y se queja de que le ha hecho nudos en el pelo. "No vuelvas a esta peluquería", responde Nadal.