El 'capitán Sánchez' afirma que su 'barco' resistirá hasta las elecciones de 2027: "Esto aguanta más que mi Peugeot"

El 'presidente del Gobierno' conectaba con El Intermedio desde un barco convertido en capitán para hablar sobre cómo se estaba enfrentando a los casos de corrupción que habían salpicado el Partido Socialista.

Raúl Pérez se convertía en Pedro Sánchez en El Intermedio. El cómico se ponía en la piel del presidente del Gobierno en un momento muy complejo debido a los escándalos de corrupción que sacudían su partido.

El 'presidente', vestido como un capitán de barco, conectaba con el programa, precisamente, navegando en pleno temporal. "¿Qué temporal?", afirmaba 'Sánchez', "esto como mucho es un chirimiri, un calabobos". "Ya tengo la situación controlada", aclaraba, "seguro que estamos a punto de llegar a puerto".

"¿Seguro que tiene la situación controlada, 'capitán Sánchez'?", preguntaba el Gran Wyoming. "Sí, esto es un chaparrón de nada", respondía, "estemos tranquilos, que en todos los partidos hay corrupción, lo importante es cómo se responde a ella".

Wyoming preguntaba entonces si el barco iba a seguir a flote para llegar hasta las elecciones de 2027. "Sí, esto aguanta más que mi Peugeot", afirmaba 'Sánchez', "con este barco puedo ganar las primarias, las elecciones y hasta la Copa América".

El presentador, entonces, detectaba una gran fuga. "¿Han chocado contra un iceberg?", preguntaba. "No, con algo mucho más duro: la cara de Ábalos cuando decía que era feminista", respondía el 'presidente'. Pero, esta no era la única amenaza a la que se enfrentaba.

Al fondo se podía ver un monstruo que acechaba el barco del 'presidente'. 'Sánchez' parecía ignorarlo y afirmaba que en el partido están "todos a una". "'Señor Sánchez', no puede seguir disimulando porque tiene un kraken de 20 metros detrás", indicaba Wyoming. "Ni caso, es Felipe González, que se despierta de la siesta muy gruñón", respondía el 'presidente'.

