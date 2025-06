Isabel Forner, tras ser 'relacionada' con Antonio Resines: "No marees, que luego los clickbaits se vuelven locos"

En Zapeando, Dani Mateo ha protagonizado uno de los momentos más divertidos del programa al comparar a Antonio Resines con el mítico personaje de Los Soprano, Toni Soprano. Todo surgió cuando el presentador confesó entre risas que, si algún día tuviera un problema, elegiría enfrentarse al mafioso televisivo antes que al actor español.

"Prefiero a Toni Soprano enfadado que a Resines con el cuchillo jamonero", ha asegurado Mateo, despertando las carcajadas en el plató.

Isabel Forner no ha dudado en opinar lo contrario: "Yo prefiero más a Resines, es más simpático", ha señalado, lo que ha dado pie a una ronda de bromas por parte del presentador.

"¿Resines también está en el radar? Por favor, música de romances. ¿Tienes a Antonio Resines en el radar?", le ha preguntado en tono irónico.

Forner ha negado la insinuación con una sonrisa: "No, obviamente no. Un besito, Antonio", ha respondido. Luego, ha pedido a Dani Mateo que cortara el juego para evitar titulares exagerados: "No marees, no marees, que luego los clickbaits se vuelven locos", ha advertido entre risas.

