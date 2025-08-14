Isma Juárez 'enseña' a unas señoras a bailar reguetón: "Es como moviendo así un poco el culo"

El reportero ha visitado la pradera de San Isidro para poner a prueba los conocimientos de la gente. Si aciertan sus preguntas podrán ganar una rosquilla tonta o una lista.

Isma Juárez acudía a uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, la pradera de San Isidro, para celebrar el día del patrón de la ciudad. El reportero visitaba el lugar para poner a prueba a las personas que se habían acercado hasta el lugar para festejar ese día. Y el premio que podían ganar era algo muy tradicional: rosquillas tontas y listas.

Sara y Claudia fueron sus primeras contendientes. Como ambas eligieron las rosquillas listas, Juárez les planteaba una preguntar compleja. Debido a que no sabían la respuesta, cambió a una pregunta más sencilla. "Imagínate que puedes elegir uno de estos dos superpoderes: poder volar, pero solo a un metro sobre la tierra o ser invisible pero solo cuando nadie te está viendo", preguntaba Isma.

La chica escogía ser invisible para, de esta manera, poder robarle la cesta de rosquillas. Su ingeniosa respuesta le permití ganar la rosquilla. Después, ponía a prueba a dos señoras, Carmen y Mari Paz. Esta le explicaba que es de Aragón y que en Madrid tiene "una cuadrilla buenísima".

"¿Bailan reguetón también?", preguntaba Isma. "Reguetón yo creo que no", respondía Carmen. "Bueno, pero porque no quieren", añadía Isma. "Porque no nos has enseñado", afirmaba Mari Paz. "Es como moviendo así un poco el culo, como perreando", mostraba Isma, acompañando su explicación con dicho movimiento, provocando la risa de ambas.

El reportero también les plantea sus preguntas para que consigan llevarse, en su caso, una rosquilla lista. Juárez pregunta cuánto duró el cónclave para elegir al papa León XIII. "Dos días, 48 horas", responden. La respuesta es correcta así que consiguen ganar la rosquilla.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.