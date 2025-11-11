Alberto Chicote, sobre la relación de dos amigos que concursan en 'Batalla de Restaurantes': "Peor no puede acabar"

Alberto Chicote desvela detalles del nuevo programa de 'Batalla de restaurantes' que se estrena esta noche. Entre ellos, el duro pique entre dos amigos, Javi y Emilio, que se enfrentan por ser el mejor cocido montañés de Cantabria.

Esta noche se estrena el segundo capítulo de la nueva temporada de 'Batalla de restaurantes' y Alberto Chicote visita el plató de Zapeando para adelantar algunos detalles.

En esta ocasión, el programa se traslada hasta Cantabria para encontrar el mejor restaurante de cocido montañés. Chicote afirma que se vienen enfrentamientos entre "gente recia", si bien no ha tenido que mediar Miguel Ángel Revilla porque, ironiza, "no creo que estuviese a la altura".

Entre los concursantes encontraremos a Emilio y Javi, dos cocineros que antes del programa eran amigos, pero durante el concurso volaron los cuchillos.

"La secuencia es amigo, cocido, conocido", reacciona Quique Peinado. Chicote, por su parte, asegura que aunque no está muy enterado de cómo han acabado Andy y Lucas, "peor que la relación de Emilio y Javi no sé yo si puede acabar".

Aunque Javi también tiene críticas para otro tercer concursante bajo el lema "no sabéis a cuántos veganos he quitado yo de ser veganos", Chicote ha preferido no desvelar si hoy se utilizará tenedor amarillo o tenedor rojo.

